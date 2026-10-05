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Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana Predsedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37 odsto biračkih mesta.

Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41 odsto. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,50 odsto, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,08 odsto glasova.

Novoizabrani srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ovo velika pobeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske.

1/11 Vidi galeriju Željka Cvijanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Instagram/zeljka.cvijanovic, EPA Amer Kajmovic

"Hvala svim našim građanima, aktivistima. Ovo je velika pobeda SNSD-a na čelu sa predsednikom Miloradom Dodikom", istakla je Cvijanović.

Ona je čestitala i pobedu Savi Miniću za predsednika Republike Srpske.

"Sada se pokazalo da je SNSD snaga Republike Srpske", dodala je Cvijanović.

Ona je poručila da je politika SNSD stabilna i jaka Republika Srpska, odbranjena na međunarodnom planu i kod kuće.

"Nastavićemo da jačamo poziciju Srpske na međunarodnom planu, to će biti moja obaveza. To će biti jedan od prioritetnih zadataka", poručila je Cvijanović na Instagramu.

Darijana Filipović nova hrvatska članica Predsedništva

Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović nova je hrvatska članica Predsedništva. Na osnovu 96,31 odsto obrađenih biračkih mesta, Filipovićeva je osvojila 109.168 glasova.

Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana Predsedništva sa 210.483 glasa.

Izborni rezultat Darijani Filipović čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković, poručivši da hrvatski narod od sada u BiH ima legitimnog predstavnika.

Kandidat SNSD-a za predsednika RS Savo Minić 52,16 odsto

Kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 93,37 odsto biračkih mesta.

Nakon obrađenih glasačkih listića sa 1.994 biračka mesta, kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 218.651 glas ili 41,80 odsto, odnosno 54.185 glasova manje u odnosu na Minića.

1/7 Vidi galeriju Savo Minić Foto: YouTube/ RTRS vijesti, Printscreen/Youtube

Želim da budem predsednik svim građanima Republike Srpske, i onima koji su glasali i onima koji nisu, izjavio je nakon održanih izbora kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za predsednika Republike Srpske Savo Minić, i istakao da to shvata kao odgovornost.

"Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i tako ćemo nastaviti. Krećemo i nastavljamo sa svim aktivnostima. Srpska će prva formirati vlast. Hvala svima od srca", poručio je Minić, obraćajući se novinarima nakon što je predsednik SNSD Milorad Dodik proglasio izbornu pobedu, prenosi RTRS.

Veoma mala izlaznost

Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na opštim izborima glasalo je 1.414.007 birača, što je 41,48 odsto upisanih u birački spisak. To je skoro deset odsto manje nego na opštim izborima 2022. godine, kada je glasalo 1.733.206 registrirovanih glasača, što je bilo 51,54 odsto.

Važećih glasačkih listića bilo je 523.054, nevažećih praznih 19.107, a nevažećih po drugom osnovu 6.954.

Na ovim opštim izborima prvi put se glasalo sa novom izbornom tehnologijom.

Po dolasku na biračko mesto birač se prvo identifikovao važećom ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom. Nakon toga sledila je biometrijska autentifikacija. Birač je desni kažiprst prislonio na senzor, a nakon uspešne provere uređaj je odštampao potvrdu koju je birač potpisao i odložio u za to predviđenu kutiju. Tek nakon toga član biračkog odbora biraču je predao izborni materijal.