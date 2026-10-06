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U Tuzlije 3. oktobra u Ulici Maršala Tita broj 34 prijavljen pokušaj suicida, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za portal "Avaza". Prema informacijama MUP-a TK, jedna osoba se polila benzinom i zapalila.

Osoba je 5. oktobra preminula u UKC-u Tuzla, naveli su iz Operativnog centra MUP-a TK.

O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su službenici OKP Policijske uprave Tuzla poduzeli potrebne radnje.

(Kurir.rs/Avaz)

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