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Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da je "hrabro i mudro" liderstvo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u borbi protiv terorizma, donelo Izraelcima poštovanje i poželeo mu pobedu u toj borbi i uspeh u svim sferama njegove karijere.

Dodik je u pismu Netanjahuu izrazio solidarnost i saosećajnost Republike Srpske (RS) sa narodom i institucijama Izraela povodom treće godišnjice terorističkog napada Hamasa na Izrael, istakavši da RS podržava pravo Izraela da se brani, kao i da je sve vreme politički podržavala narativ i sve globalne inicijative protiv terorizma, prenela je Radio-televizja RS (RTRS).

"Koristim ovu priliku, gospodine premijeru, da izrazim moju ličnu i podršku RS Vašoj pravednoj borbi. Vaše hrabro i mudro liderstvo donelo je Izraelcima poštovanje zbog borbe protiv terorizma, kuge našeg vremena. Vašoj ekselenciji želim pobedu i uspeh u svim sferama Vaše karijere i ove borbe", naveo je lider SNSD.

Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Dodik je uputio i pismo predsedniku Kneseta Amiru Ohani, navodeći da RS podržava pravo Izraela da se brani i da jednoglasno osuđuje brutalne terorističke napade koje je Hamas izvršio protiv Izraela.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Palata Republike u Banjaluci sinoć je bila osvetljena u znak sećanja na izraelske žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom, povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, u kojem je ubijeno oko 1.200 i oteto oko 250 osoba.

(Kurir.rs/Beta)

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