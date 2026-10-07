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Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsedništva BiH, povećala je prednost u odnosu na protivkandidate i prema najnovijim preliminarnim rezultatima ima 305.165 glasova.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH obradila je rezultate sa 97,98 odsto redovnih biračkih mesta, pa se brojanje približava kraju.

Cvijanović trenutno ima 55,58 odsto glasova.

Koliko zaostaju Božović i Vukanović?

Na drugom mestu je kandidat SDS-a Marinko Božović sa 145.125 glasova, odnosno 26,43 odsto.

Razlika između Cvijanović i Božovića sada iznosi 160.040 glasova.

Kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio je 98.737 glasova ili 17,98 odsto.

Cvijanović tako trenutno ima više glasova od Božovića i Vukanovića zajedno. Njih dvojica ukupno imaju 243.862 glasa, odnosno 61.303 manje od kandidatkinje SNSD-a, prenosi Srna.

Koliko je bilo nevažećih listića?

Prema podacima CIK-a BiH, do sada je evidentirano 549.027 važećih glasačkih listića.

Praznih nevažećih listića bilo je 23.980, dok je još 4.956 proglašeno nevažećim iz drugih razloga.