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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je pobedu na izborima u Republici Srpskoj predsedniku SNSD Miloradu Dodiku, kandidatima stranke za predsednika Srpske Savi Miniću i za srpskog člana Predsedništva BiH Željki Cvijanović.

- Želim da čestitam mojim velikim prijateljima predsedniku Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i Savi Miniću na njihovoj odlučnoj pobedi na izborima u Republici Srpskoj u nedelju - naveo je Netanjahu na društvenoj mreži X.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Netanjahu je naglasio da sa radošću iščekuje predstojeće godine u kojima će saradnja naroda biti proširena i produbljena u oblasti tehnologije, energetici, bezbednosti i šire.

SNSD je na opštim izborima u nedelju, 4. oktobra, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, osvojio najviše glasova na svim nivoima.

(Kurir.rs/RTRS)

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