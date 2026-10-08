NETANJAHU ČESTITAO "VELIKIM PRIJATELJIMA DODIKU, MINIĆU I CVIJANOVIĆ"! Izraelski premijer: Odlučna pobeda na izborima u Republici Srpskoj (FOTO)
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je pobedu na izborima u Republici Srpskoj predsedniku SNSD Miloradu Dodiku, kandidatima stranke za predsednika Srpske Savi Miniću i za srpskog člana Predsedništva BiH Željki Cvijanović.
- Želim da čestitam mojim velikim prijateljima predsedniku Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i Savi Miniću na njihovoj odlučnoj pobedi na izborima u Republici Srpskoj u nedelju - naveo je Netanjahu na društvenoj mreži X.
Netanjahu je naglasio da sa radošću iščekuje predstojeće godine u kojima će saradnja naroda biti proširena i produbljena u oblasti tehnologije, energetici, bezbednosti i šire.
SNSD je na opštim izborima u nedelju, 4. oktobra, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, osvojio najviše glasova na svim nivoima.
(Kurir.rs/RTRS)