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Kontejner za odlaganje otpada u Ulici Ranka Šipke, u banjalučkom naselju Paprikovac, oboren je bagerom, a ceo događaj zabeležile su nadzorne kamere.

Grad Banjaluka najoštrije je osudio ovaj postupak, ocenivši da je reč o neodgovornom i nedopustivom ponašanju, narušavanju komunalnog reda i neodgovornom odnosu prema javnoj imovini.

Iz Grada su najavili da će, u skladu sa svojim nadležnostima, obavestiti nadležne organe kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

U saopštenju je navedeno da Grad Banjaluka ulaže velike napore kako bi nivo čistoće na području grada bio na što višem nivou, ali da nesavesno ponašanje pojedinaca značajno otežava te napore.

- Nesavesnim odlaganjem otpada i svakodnevnim uništavanjem javne imovine prouzrokuju se dodatni troškovi, koji bi mogli biti iskorišćeni za nove sadržaje i projekte - naveli su iz Grada.