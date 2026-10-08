SRAMOTA! Užasan prizor u Banjaluci, krajnje neprimeren postupak bageriste, pljušte osude (VIDEO)
- Grad Banjaluka je postupak osudio kao nedopustiv i najavio da će obavestiti nadležne organe
- Iz Grada poručuju da nesavesno ponašanje i uništavanje javne imovine stvaraju dodatne troškove i otežavaju održavanje čistoće
Kontejner za odlaganje otpada u Ulici Ranka Šipke, u banjalučkom naselju Paprikovac, oboren je bagerom, a ceo događaj zabeležile su nadzorne kamere.
Grad Banjaluka najoštrije je osudio ovaj postupak, ocenivši da je reč o neodgovornom i nedopustivom ponašanju, narušavanju komunalnog reda i neodgovornom odnosu prema javnoj imovini.
Iz Grada su najavili da će, u skladu sa svojim nadležnostima, obavestiti nadležne organe kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
U saopštenju je navedeno da Grad Banjaluka ulaže velike napore kako bi nivo čistoće na području grada bio na što višem nivou, ali da nesavesno ponašanje pojedinaca značajno otežava te napore.
- Nesavesnim odlaganjem otpada i svakodnevnim uništavanjem javne imovine prouzrokuju se dodatni troškovi, koji bi mogli biti iskorišćeni za nove sadržaje i projekte - naveli su iz Grada.
Iz Grada su još jednom podsetili da su očuvanje javne imovine i komunalnog reda zajednička odgovornost svih građana i apelovali na Banjalučane da odgovornim odnosom prema javnim površinama i zajedničkoj imovini doprinesu uređenijem i kvalitetnijem životnom prostoru.
(Kurir.rs/Glas Srpske)