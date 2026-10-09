Bosna i Hercegovina
VELIKA ZAPLENA NA GRANICI BiH I CRNE GORE: Zaustavili kamiondžiju, pa otkrili ogromne količine opijata
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Državljanin Bosne i Hercegovine B.G. (31) uhapšen je na graničnom prelazu Vraćenovići-Deleuša nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađeno oko 65 kilograma marihuane, saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.
Prilikom granične kontrole, obavljene sinoć oko 23 sata, policijski službenici pronašli su drogu raspoređenu u 62 plastična pakovanja.
B.G. je osumnjičen za krivično delo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.
O događaju je obavešten dežurni tužilac, a osumnjičeni će, u zakonskom roku, biti sproveden tužilaštvu na dalje postupanje.
(Kurir.rs/Avaz)
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