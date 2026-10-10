Slušaj vest

Policijski službenici su sinoć oko 19 časova u mestu Stepen kontrolisali su putnički automobil "pasat" i tom prilikom uočili 17 plastičnih kanistera.

Automobilom je upravljao R. I. (24) iz Bileće, dok se na mestu suvozača nalazio G. Č.

Prema nezvaničnim informacijama, R. I. je lišen slobode, a slučaj je povezan sa sumnjom na krađu goriva iz Rudnika i Termoelektrane Gacko.

Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnih informacija nadležnih institucija.

(Kurir.rs/ATV)

Ne propustiteBosna i HercegovinaVELIKA ZAPLENA NA GRANICI BiH I CRNE GORE: Zaustavili kamiondžiju, pa otkrili ogromne količine opijata
653409_17302183621730103746-bijelo-polje-sokola-ubistvo-fotorina3_orig.jpg
Bosna i HercegovinaSPALJIVAO STRNJIKU, PA IZAZVAO POŽAR: Vatra buknula i proširila se na zgradu, drama u Brezi
BiH Bosna požar.png
Bosna i HercegovinaNETANJAHU: Čestitam svom velikom prijatelju Miloradu Dodiku! (FOTO)
Dodik Netanajahu.jpg
Bosna i HercegovinaCIK PONIŠTIO IZBORE NA BIRAČKOM MESTU U BRČKOM: Biračima iz Srpske nedostajao listić za Parlament BiH
BIH Izbori.jpg