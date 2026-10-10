Bosna i Hercegovina
POLICIJA ZAUSTAVILA "PASAT", U NJEMU PRONAŠLI 17 KANISTERA! Otkrivena velika mreža kradljivaca goriva, uhapšen mladić iz Bileće
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Policijski službenici su sinoć oko 19 časova u mestu Stepen kontrolisali su putnički automobil "pasat" i tom prilikom uočili 17 plastičnih kanistera.
Automobilom je upravljao R. I. (24) iz Bileće, dok se na mestu suvozača nalazio G. Č.
Prema nezvaničnim informacijama, R. I. je lišen slobode, a slučaj je povezan sa sumnjom na krađu goriva iz Rudnika i Termoelektrane Gacko.
Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnih informacija nadležnih institucija.
(Kurir.rs/ATV)
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