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Policijski službenici su sinoć oko 19 časova u mestu Stepen kontrolisali su putnički automobil "pasat" i tom prilikom uočili 17 plastičnih kanistera.

Automobilom je upravljao R. I. (24) iz Bileće, dok se na mestu suvozača nalazio G. Č.

Prema nezvaničnim informacijama, R. I. je lišen slobode, a slučaj je povezan sa sumnjom na krađu goriva iz Rudnika i Termoelektrane Gacko.

Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnih informacija nadležnih institucija.