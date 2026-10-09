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Nesavesni vozač je na banjalučkom Bulevaru cara Dušana udario u stub ulične rasvete, koji je pao na obekat knjižare i uništio jedan klima-uređaj.

Za sada nije poznato kako i kada je došlo do saobraćajne nezgode, niti da li bilo stradalih ili povređenih, budući da na Bulevaru cara Dušana uvijek ima puno pešaka.

Knjižara “Kultura” na koju je pao stub ulične rasvete nalazi se u prizemlju stambene zgrade.

(Kurir.rs/Srpskainfo)

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