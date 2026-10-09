Vozač je na Bulevaru cara Dušana u Banjaluci udario u stub ulične rasvete, koji je pao na knjižaru Kultura
Bosna i Hercegovina
VOZAČ UDARIO U ULIČNU RASVETU: Nesreća u centru Banjaluke, stub pao na knjižaru
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Nesavesni vozač je na banjalučkom Bulevaru cara Dušana udario u stub ulične rasvete, koji je pao na obekat knjižare i uništio jedan klima-uređaj.
Za sada nije poznato kako i kada je došlo do saobraćajne nezgode, niti da li bilo stradalih ili povređenih, budući da na Bulevaru cara Dušana uvijek ima puno pešaka.
Knjižara “Kultura” na koju je pao stub ulične rasvete nalazi se u prizemlju stambene zgrade.
(Kurir.rs/Srpskainfo)
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