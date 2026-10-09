Nesavesni vozač je na banjalučkom Bulevaru cara Dušana udario u stub ulične rasvete, koji je pao na obekat knjižare i uništio jedan klima-uređaj.

Za sada nije poznato kako i kada je došlo do saobraćajne nezgode, niti da li bilo stradalih ili povređenih, budući da na Bulevaru cara Dušana uvijek ima puno pešaka.