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Policija je u Bijeljini sankcionisala lice čiji su inicijali E.V, čiji je pas ugrizao i uplašio maloletno lice, saopšteno je iz Policijske uprave.

Lice E.V. sankcionisano je za prekršaj držanje opasnih životinja bez nadzora.

U servisnoj informaciji policije navedeno je da je juče prijavljena krađa novca od depozita iz nezaključanog objekta pravnog lica u Bijeljini.

(Kurir.rs/srpskainfo)

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