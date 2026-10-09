Pas ugrizao maloletno lice u Bijeljini
Bosna i Hercegovina
PAS UGRIZAO MALOLETNIKA! Užas u Bijeljini, policija sankcionisala vlasnika
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Policija je u Bijeljini sankcionisala lice čiji su inicijali E.V, čiji je pas ugrizao i uplašio maloletno lice, saopšteno je iz Policijske uprave.
Lice E.V. sankcionisano je za prekršaj držanje opasnih životinja bez nadzora.
U servisnoj informaciji policije navedeno je da je juče prijavljena krađa novca od depozita iz nezaključanog objekta pravnog lica u Bijeljini.
(Kurir.rs/srpskainfo)
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