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Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas u Banjaluci sa aktielnim premijerom Republike Srpske Savom Minićem, kojem je čestitao na izboru za predsednika Srpske na opštim izborima, poručivši da očekuje nastavak koordinacije dve vlade i jačanje saradnje u oblastima obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture.

Macut je posle sastanka članova vlada Srpske i Srbije rekao da očekuje da će izbor Minića za novog predsednika Republike Srpske potvrditi nastavak planiranih aktivnosti uz ocenu da simbolika zajedničkih susreta koji pokazuju dobar trend.

Premijer je istakao da će sradnja i koordinacija sa ministrima iz Republike Srpske biti nastavljena i da je formirano koordinaciono telo koje će predstavlja novi vid saradnje koji treba to da implementira, a posebno je istakao saradnju na jačanju kvaliteta obrazovanja.

Foto: Ustupljene fotografije

Premijer Republike Srpske Savo Minić ocenio je da je izgradnja transsrpske magistrale koja spaja Banjaluku i Beograd napreduje i da je to istorijski i strateški projekat, a da će u decembru biti završen zajednički granični prelaz između Srpske i Srbije.

On je istakao da Srpska i Srbija imaju značajnu saradnju u nauci što, kako je naveo, znači dodatnu nadgradnju.

Foto: Ustupljene fotografije

Sastanku u Banjaluci prisustvovali su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u tehničkom mandatu Bela Balint i minsitar bez portfelja u tehničkom mandatu zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević.