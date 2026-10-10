Za zločine u Sanskom Mostu niko nije odgovarao
Bosna i Hercegovina
ZA ZLOČINE JOŠ NIKO NIJE ODGOVARAO: U Prijedoru obeležena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog Mosta
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U Prijedoru u Republici Srpskojobeležena je danas 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog Mosta spuštanjem ruža i venca u Sanu.
U Prijedoru je do Odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živelo 27.000 Srba, a danas samo oko hiljadu, prenela je RTRS.
Svakog 10. oktobra, porodice poginulih i prognanih kojima je Prijedor od 1995. godine postao novi dom, obeležavaju tu tužnu godišnjicu.
Za zločine u Sanskom Mostu niko nije odgovarao.
(Kurir.rs/Tačno/Foto: Ilustracija)
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