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U Prijedoru u Republici Srpskojobeležena je danas 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog Mosta spuštanjem ruža i venca u Sanu.

U Prijedoru je do Odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živelo 27.000 Srba, a danas samo oko hiljadu, prenela je RTRS.

Svakog 10. oktobra, porodice poginulih i prognanih kojima je Prijedor od 1995. godine postao novi dom, obeležavaju tu tužnu godišnjicu.

Za zločine u Sanskom Mostu niko nije odgovarao.

(Kurir.rs/Tačno/Foto: Ilustracija)

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