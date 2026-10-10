"Još jedan egzodus, još jedno etničko čišćenje zadesilo je srpski narod"

"Još jedan egzodus, još jedno etničko čišćenje zadesilo je srpski narod"

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Cilj agresije hrvatske vojske i takozvane Armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština u septembru i oktobru 1995. godine bio je istrebljenje srpskog naroda sa jasnom namerom da se to područje etnički očisti od Srba, izjavio je danas predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik povodom obeležavanja 31 godine od kada su muslimansko-hrvatske snage, potpomognute dejstvima NATO-a, proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština i kada je ubijeno 2.214 civila i vojnika.

Dodik je rekao da su se tada protiv srpskog naroda ustremile tri vojske, među kojima su bili i pripadnici NATO saveza koji su pomagali agresorima bespilotnim letelicama i satelitima.

Istakao je da tih 13 opština predstavlja 13 trajnih svedočanstava stradanja, ugašenih života, razorenih domova i prekinutih sudbina, ali da za sve Srbe koji su tamo rođeni, zapadna Krajina nije bila samo oznaka na karti, niti geografski pojam, već dom, ognjište i zemlja u kojoj su koreni i preci.

1/6 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: Printskrin RTS

- Tih dana, kolone ljudi nisu nosile samo zavežljaje, već vekovno trajanje, sećanje i uspomene na pretke, koji su tu istu zemlju branili i čuvali, i tihi vapaj koji se nije čuo od buke topova. Kuće su ostale same, vrata su ostala otvorena, a putevi kojima se koračalo vekovima odjednom su postali staze bez povratka koje su vodile daleko od ognjišta, od doma - rekao je Dodik.

On je podsetio da su sličnu sudbinu nešto kasnije u zimu doživeli i sarajevski Srbi, koji su, takođe, ostavili svoje odbranjene domove i krenuli u nepoznato.

- Još jedan egzodus, još jedno etničko čišćenje zadesilo je srpski narod za koje ti isti koji su ih proterali kažu da su agresori, zločinci i lepe nam svakakve etikete - naveo je Dodik.

Istakao je da sećanje na žrtve ostaje kao zavet i da je naša dužnost da pamtimo, da se s poštovanjem prisetimo svih nevino stradalih, da izgovorimo njihova imena i da njihovim porodicama poručimo da nisu zaboravljeni.

Srpkinja u crnini Foto: Profimedia

- Sećanje na žrtve čuva dostojanstvo, neguje istinu i pomaže budućim generacijama da razumeju cenu mira i važnost slobode. Naše sećanje nije želja za osvetom, već obaveza da se zločin nikada ne opravda, da se žrtve nikada ne umanje i da se njihova patnja nikada ne izbriše iz istorije - poručio je Dodik.

Istakao je da nikada ne smemo da dozvolimo da se ponovi ni Mrkonjić Grad, ni Sarajevo, ni Podrinje, ni Brod na Drini, ni Prebilovci, ni brojne jame u kojima počivaju kosti najboljih srpskih sinova i kćeri.

U Mrkonjić Gradu u Republici Srpskoj danas će biti obeležena 31 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština i zločina nad 2.214 srpskih civila i vojnika koji su počinili pripadnici hrvatskih oružanih snaga i takozvane Armije BiH za koje, uprkos brojnim dokazima, niko nije adekvatno kažnjen.

Hrvatska vojska Foto: AB Forces News Collection / Alamy / Alamy / Profimedia

Agresija je izvršena na opštine Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupa na Uni, Sanski Most i Mrkonjić Grad.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, tokom agresije ubijeno je 2.214 lica srpske nacionalnosti, sa vekovnih ognjišta proterano je 120.000 Srba, opljačkana je pokretna imovina, a nepokretna uništena.

Među ubijenim su 753 srpska civila, od kojih se 149 vode kao nestali, kao i 1.461 pripadnik Vojske Republike Srpske, od kojih se 79 još vode kao nestali. Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu pronađena je najveća masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 telo.