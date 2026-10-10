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U okviru međunarodne operativne akcije "Gambit", koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske uhapšen je 58-godišnji državljanin BiH kod kojeg je pronađeno više od 12 kilograma kokaina.

Državljanin BiH, koji je upravljao kamionom, zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku, preneo je Klix.ba.

Tokom detaljnog pregleda vozila, koji su sproveli bugarski graničari i službenici Carinske agencije, u kabini kamiona pronađena je crna torba u kojoj se nalazilo 12 paketa s ukupnom težinom od 12.630 grama.

Testiranjem je utvrđeno je da je reč o kokainu visoke čistoće. Akcija "Gambit" realizovana je 7. oktobra pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Okružnog tužilaštva u Haskovu u Bugarskoj.

Kako je potvrdila SIPA, hapšenje 58-godišnjeg vozača rezultat je višemesečnih istražnih radnji usmerenih protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe sa područja Bosne i Hercegovine.

Ta grupa se sumnjiči za planiranje, organizaciju i šverc velikih količina opojnih droga na relaciji između zemalja Evropske unije i Turske.

Uhapšenom državljaninu BiH određen je pritvor u Bugarskoj, gde je protiv njega pokrenut pretkrivični postupak, dok istražni organi u BiH i Bugarskoj nastavljaju rad na razotkrivanju ostalih članova te kriminalne mreže.