Bosna i Hercegovina
UHAPŠEN MUŠKARAC NA ILIDŽI: Završio u prostorijama za zadržavanje MUP-a KS
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Policijski službenici PU Ilidža 09.10.2026. godine u 23:00 sati, u prostorijama PU Ilidža uhapsili su muškarca.
Reč je o Č.A., rođen 1986. godine u Sarajevu. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio prekršaj iz člana 8.5.E. ZJRM.
O navedenom obaviješten dežurni sudija Opštinskog suda u Sarajevu, lice lišeno slobode predato u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
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