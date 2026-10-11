Slušaj vest

Policijski službenici PU Ilidža 09.10.2026. godine u 23:00 sati, u prostorijama PU Ilidža uhapsili su muškarca.

Reč je o Č.A., rođen 1986. godine u Sarajevu. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio prekršaj iz člana 8.5.E. ZJRM.

O navedenom obaviješten dežurni sudija Opštinskog suda u Sarajevu, lice lišeno slobode predato u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaOGROMNA KOLIČINA KOKAINA PRONAĐENA U KAMIONU! Bugarska policija objavila snimak akcije "Gambit", uhapšen državljanin BiH! (FOTO/VIDEO)
kokain
Bosna i HercegovinaPOLICIJA ZAUSTAVILA "PASAT", U NJEMU PRONAŠLI 17 KANISTERA! Otkrivena velika mreža kradljivaca goriva, uhapšen mladić iz Bileće
x02 EPA Nidal Saljic.jpg
Bosna i HercegovinaPAS UGRIZAO MALOLETNIKA! Užas u Bijeljini, policija sankcionisala vlasnika
rotvajler pas
Bosna i HercegovinaVOZAČ UDARIO U ULIČNU RASVETU: Nesreća u centru Banjaluke, stub pao na knjižaru
ulična rasveta