Slušaj vest

Milorad Dodik osudio je napad na izraelsku ambasadu u Beogradu, tokom kojeg je povređen pripadnik Žandarmerije, i poručio da Republika Srpska stoji uz Izrael i Srbiju u borbi protiv terorizma.

Užasnut sam terorističkim napadom na izraelsku ambasadu u Beogradu. Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost cijelog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

- Ovo nije napad na jednu ambasadu. Ovo je podsjetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju. Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda. Srbi i Jevreji dijele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvijek - napisao je Dodik na Iks-u.

Poručio je da Republika Srpska stoji uz Izrael.

- Stoji uz Srbiju. Stoji uz svakog čovjeka koji je na liniji borbe sa ekstremizmom, fanatizmom i terorizmom - kaže Dodik.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustitePolitika"SRBIJU NIČIJA SILA VIŠE NEĆE PONIŽAVATI!" Dodik poručio iz Niša: Vučić je izgradio poštovanje i kod Putina i na Zapadu, u nedelju slavimo pobedu srpske nacije!
WhatsApp Image 2026-10-21 at 18.19.34 (1).jpeg
Bosna i HercegovinaDODIK: SKRNAVLJENJE SRPSKE TROBOJKE NIJE HRABROST, VEĆ KUKAVIČLUK! Predsednik SNSD o muralu u Istočnom Sarajevu na kom je ispisan uvredljiv napis "genocidaši"
Milorad Dodik
Bosna i HercegovinaDODIK: NEĆE BITI POVEĆANJA CENE STRUJE U REPUBLICI SRPSKOJ! Lider SNSD poručio da neće biti nikakvih restrikcija i da građani mogu biti spokojni
Svečana akademija povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Banjaluka Milorad Dodik (10).jpeg
Bosna i HercegovinaDODIK: Planiramo da novi ustav Republike Srpske proglasimo 9. januara
Svečana akademija povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Banjaluka Milorad Dodik.jpeg