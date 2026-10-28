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Milorad Dodik osudio je napad na izraelsku ambasadu u Beogradu, tokom kojeg je povređen pripadnik Žandarmerije, i poručio da Republika Srpska stoji uz Izrael i Srbiju u borbi protiv terorizma.



Užasnut sam terorističkim napadom na izraelsku ambasadu u Beogradu. Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost cijelog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

- Ovo nije napad na jednu ambasadu. Ovo je podsjetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju. Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda. Srbi i Jevreji dijele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvijek - napisao je Dodik na Iks-u.

Poručio je da Republika Srpska stoji uz Izrael.