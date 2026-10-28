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Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je danas, 28. oktobra, određivanje pritvora za petoricu policajaca uhapšenih u akciji "Terminal".

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, nakon ispitivanja osumnjičenih Š. B. (47), Š. V. (50), Š. S. (30), G. M. (54) i H. I. (47), svi iz Gradiške, uputio je predlog za određivanje pritvora Osnovnom sudu u Gradišci.

Oni se terete da su počinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315, stav 1, u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"U periodu od 16. septembra do 26. oktobra 2026. godine osumnjičena lica su kao pripadnici MUP-a RS, PU Gradiška, stanično odeljenje policije Orahova, obavljajući redovne poslove i zadatke, zloupotrebljavali svoj službeni položaj prilikom kontrole učesnika u saobraćaju, te prikazivanjem lažnih činjenica dovodili vozače u zabludu saopštavajući im da u evidencijama MUP-a RS imaju počinjen prekršaj", navode iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Kako je saopšteno, osumnjičeni su od oštećenih lica zahtevali i primali protivpravnu imovinsku korist kako bi ih oslobodili sankcija za prekršaje koje nisu počinili i omogućili njihovo brisanje iz službenih evidencija.

Tužilac je predložio određivanje pritvora zbog bojazni da bi osumnjičeni mogli da ometaju krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi mogli da ponove krivično delo.