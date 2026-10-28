Autor pretećeg mejla predstavio se kao pripadnik "džihada u BiH", a poruka sa nizom zahteva prosleđena je nadležnim organima MUP-a na dalje postupanje.
Bosna i Hercegovina
JEZIVE PRETNJE STIGLE U NARODNU SKUPŠTINU REPUBLIKE SRPSKE! U mejlu se poziva na "džihad i likvidaciju"
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Na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske danas je elektronskom poštom stigla poruka preteće sadržine, u kojoj se, pozivajući se na džihad, traži "likvidacija svih krštenih ljudi", kao i prikupljanje novca i oružja za potrebe "Islamske republike".
Poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahteva, a njen autor se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH".
Služba Narodne skupštine Republike Srpske prosledila je ovu poruku nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova na dalje postupanje.
(Kurir.rs/atvbl.rs)
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