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Ispred diskoteke "Virus" u Žepču došlo je do fizičkog obračuna u kojem je učestvovalo više osoba, a jedan muškarac je tom prilikom zadobio telesne povrede.

Prema izjavama očevidaca, incident se dogodio oko tri sata iza ponoći. Tokom eskalacije sukoba ispred objekta, jedan od učesnika je bačen na prozor, koji je usled siline udarca pukao.

Povređena osoba je vozilom Hitne pomoći prevezena u Službu hitne medicinske pomoći (SHMP), gde joj je ukazana lekarska pomoć. Stepen povreda u ovom trenutku nije zvanično saopšten.

Nakon prijave događaja, policijske patrole su intervenisale na lokaciji i ispraznile unutrašnjost kluba.

Prema nezvaničnim saznanjima, policijski službenici su ubrzo identifikovali jednu osobu koja se direktno dovodi u vezu s ovim fizičkim obračunom.

Na mestu događaja obavljen je policijski uviđaj, a više detalja o tačnim okolnostima, uzrocima sukoba i kvalifikaciji dela bit će poznato nakon završetka operativnih radnji.

(Kurir.rs/Zavidovićki.ba/Klix.ba)

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