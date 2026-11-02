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Prava drama odvijala se u noći između subote i nedelje na magistralnom putu M-17, severno od Mostara, kada se vozač automobila reno oglušio na policijski znak za zaustavljanje i pokušao pobeći.

Potera je završena u naselju Potoci, gdje je vozilo sletelo sa puta i nastavilo se kretati trotoarom.

Kako saznaje portal Hercegovina.info, za volanom se nalazio državljanin Azerbejdžana koji je prevozio sedam državljana Turske. Nakon zaustavljanja vozila vozač je pobegao, dok su ostali putnici ostali na mjestu događaja.

Prema informacijama ovog portala, policijska patrola pokušala je zaustaviti reno s francuskim registarskim oznakama tokom redovne kontrole na magistralnom putu M-17. Vozač se, međutim, nije zaustavio, nakon čega je uslijedila policijska potera.

Sukob u automobilu

Kako dalje navodi Hercegovina.info, tokom vožnje navodno je došlo do nesuglasica između vozača i suvozača, koje su nakon zaustavljanja automobila prerasle u fizički sukob.

Kada su policijski službenici Policijske uprave Mostar stigli na mesto događaja, vozač je pobegao, dok su ostale osobe zatečene na lokaciji.