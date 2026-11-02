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Tela Milice M. (oko 80) i njenog nećaka Darka M. (starijeg od 51 godine) pronađena su juče, 1. novembra, u porodičnoj kući u mestu Barakovac, na području Foče, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se na ubistvo i samoubistvo. Kako je nezvanično potvrđeno za "Nezavisne novine", zločin je počinjen hladnim oružjem.

Tela su pronađena nakon što je poznanica porodice prijavila policiji da danima ne može da stupi u kontakt sa njima.

Naime, Policijskoj stanici Foča juče oko 17 časova obratila se poznanica porodice, koja je navela da od 22. oktobra nije imala kontakt sa njima, iako su se ranije svakodnevno viđale i čule.

Nakon prijave, policijski službenici su, u prisustvu rodbine i prijatelja, ušli u kuću, gde su zatekli dva beživotna tela.