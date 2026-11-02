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Policajci Policijske stanice Laktašisu 31. oktobra obavili kriminalističku obradu nad 4 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo učestvovanje u tuči. Reč je o S.S., M.G., Lj.M. i A.Z. i svi su iz Laktaša.

Navedeni se sumnjiče se da su se istog dana oko 00:30 časova fizički sukobili uugostiteljskom objektu na području Laktaša.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod S.S. utvrđeno je prisustvo od 2,42 g/kg, kod lica M.G. prisustvo od 1,57 g/kg, a kod Lj.M. prisustvo od 0,37 g/kg alkohola u organizmu.

Sledi podnošenje izveštaja o počinjenim prekršajima protiv vlasnika ugostiteljskog objekta zbog prekršaja iz članova 18. i 25. Zakona o javnom redu i miru, te protiv radnika ugostiteljskog objekta zbog prekršaja iz člana 25. istog Zakona.

O svemu navedenom obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.