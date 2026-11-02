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Lider SNSD-a Milorad Dodik postavio je danas tri uslova za formiranje nove vlasti u Bosni i Hercegovini. Rekao je da računa na nastavak saradnje sa HDZ-om BiH, ali da ne želi da uđe u koaliciju sa Strankom za BiH.

Takođe je potvrdio da ove nedelje putuje u SAD, gde će učestvovati na skupu pokreta "MAGA" na imanju američkog predsednika Donalda Trampa.

Nakon sednice Predsedništva SNSD-a u Banjaluci, Dodik je govorio o rezultatima izbora održanih 4. oktobra. Istakao je da njegova stranka ostaje dominantna politička snaga u Republici Srpskoj i naveo da je život u tom entitetu danas bolji nego ikada.

Želi dvotrećinsku većinu radi promene Ustava RS

Dodik je kao jedan od glavnih ciljeva SNSD-a naveo obezbeđivanje dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Takva većina bi njegovoj stranci i saveznicima omogućila izmene entitetskog ustava.

SNSD želi da obezbedi četiri predstavnika u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Time bi imali dovoljno glasova za blokiranje odluka u tom domu, što Dodik smatra važnim instrumentom političkog uticaja na državnom nivou.

Milorad Dodik Foto: Nemanja Nikolić

"Znamo da ćemo nastaviti blisku saradnju sa HDZ-om"

Dodik je rekao da SNSD želi stabilnu vladajuću većinu i na državnom nivou, pri čemu je ponovo istakao HDZ BiH Dragana Čovića kao najvažnijeg partnera.

- Znamo da ćemo nastaviti blisku saradnju sa HDZ-om - rekao je Dodik.

Istovremeno, postavio je uslov strankama koje predstavljaju bošnjačke glasače. Naveo je da SNSD neće učestvovati u koaliciji u kojoj bi bila Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koju je okarakterisao kao neprijateljski nastrojenu prema Republici Srpskoj.

Dodikova poruka Bakiru Izetbegoviću

Dodikov zahtev se odnosi i na pregovore koje vodi Stranka demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića. Izetbegović je prošle nedelje najavio pregovore o koaliciji sa Strankom za BiH, koja je ostvarila značajan rezultat na oktobarskim izborima.

SDA je pojedinačna najjača stranka u državnom parlamentu, ali je za formiranje vlasti potreban dodatni partner među strankama koje predstavljaju bošnjačke glasače. Takav partner bi učestvovao u vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Dodik je sada stavio do znanja da učešće Stranke za BiH u toj koaliciji nije prihvatljivo za SNSD.

Bakir Izetbegović Foto: Beta Harun Muminovic

Zahteva se preispitivanje svih odluka visokih predstavnika

Drugi Dodikov uslov odnosi se na odluke visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. On je ponovo zatražio njihovo poništavanje ili reviziju, uključujući i odluke koje su naknadno potvrđene kroz zakone u Parlamentu BiH.

- Ne možete ići dalje dok ne vidite šta se dogodilo - rekao je Dodik.

Taj zahtev je povezao sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je dosadašnji pristup evropskim integracijama bio "antisrpski" i da se on mora promeniti pre nastavka razgovora o budućoj vlasti.

Želi Ustavni sud BiH bez stranih sudija

Treći uslov koji Dodik postavlja pred moguće koalicione partnere jeste usvajanje novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

On traži uklanjanje stranih sudija iz Ustavnog suda i uspostavljanje procesa odlučivanja zasnovanog na etničkim kvotama. Prema njegovom predlogu, svaki od tri konstitutivna naroda imao bi po tri sudije.

Dodik tvrdi da takvi zahtevi štite ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i izvorno tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

O izborima u Srbiji

Dodik je odgovarao i na pitanja o političkim promenama u Srbiji, gde je Studentska lista pobedila dotadašnju vladajuću Srpsku naprednu stranku na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra.

- Očekujem odlične odnose sa Studentskom listom, kao što je to uvek slučaj sa Srbijom - rekao je Dodik.

Naveo je da poštuje izbornu volju građana Srbije i da očekuje nastavak institucionalne saradnje između Beograda i Banjaluke. Dodao je da čak ni nove vlasti u Srbiji nemaju drugog izbora osim da sarađuju sa vladajućim strukturama Republike Srpske.

Dodik o Britaniji: Uskoro će to biti muslimanska zemlja sa nuklearnim arsenalom

Tokom svog obraćanja, Dodik je takođe napao Veliku Britaniju, čiji se ambasador pri Ujedinjenim nacijama prošle nedelje založio za nastavak rada Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini.

Milorad Dodik Foto: Ilija Ilić

Nazvao je Britaniju "propalom državom" i izneo tvrdnje o njenom stanovništvu i budućnosti.

- To je mala, propala nacija koju preuzimaju muslimani. Uskoro će to biti muslimanska država sa nuklearnim arsenalom - rekao je Dodik.

Potvrdio je da putuje na Trampovo imanje na Floridi

Na kraju svog obraćanja, Dodik je potvrdio da ove nedelje putuje u Sjedinjene Države, gde će učestvovati na skupu američkog konzervativnog pokreta, MAGA.