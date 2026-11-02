Saobraćajna nesreća dogodila se oko 18.50 časova na magistralnom putu u Lazarevu. Policija je obavila uviđaj, a uzrok sudara i težina povreda još nisu poznati.
Bosna i Hercegovina
LANČANI SUDAR PET VOZILA, IMA POVREĐENIH! Četiri automobila i kamion učestvovali u teškoj saobraćajnoj nesreći u Banjaluci (VIDEO)
Slušaj vest
Pet osoba povređeno je večeras, 2. novembra, u lančanom sudaru u banjalučkom naselju Lazarevo, u kojem je učestvovalo pet vozila.
Kako je potvrđeno Srni iz Policijske uprave Banjaluka, u saobraćajnoj nesreći učestvovala su četiri putnička automobila i jedno teretno vozilo.
Nesreća se dogodila oko 18.50 časova na magistralnom putu u naselju Lazarevo.
Na mesto nesreće izašli su pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Banjaluka, koji su obavili uviđaj.
Za sada nisu saopšteni detalji o težini povreda učesnika, niti okolnosti pod kojima je došlo do lančanog sudara.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši