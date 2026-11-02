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Pet osoba povređeno je večeras, 2. novembra, u lančanom sudaru u banjalučkom naselju Lazarevo, u kojem je učestvovalo pet vozila.

Kako je potvrđeno Srni iz Policijske uprave Banjaluka, u saobraćajnoj nesreći učestvovala su četiri putnička automobila i jedno teretno vozilo.

Nesreća se dogodila oko 18.50 časova na magistralnom putu u naselju Lazarevo.

Na mesto nesreće izašli su pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Banjaluka, koji su obavili uviđaj.