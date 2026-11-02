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Arsenio Siniko, bivši komunalni policajac, priveden je u okviru istrage o arsenalu oružja pronađenom u vili Mondeo, u mestu Montekio Mađore u Italiji.

Među pronađenim oružjem nalaze se ručne bombe poreklom iz Bosne i Hercegovine, nemačka granata, kao i više od 700 metaka različitih vrsta, od municije za puške mauzer do one namenjene lovu i sportskom streljaštvu.

Istraga o arsenalu otkrivenom u vili Mondeo, na brdima iznad Montekija Mađorea, dobija sve jasnije obrise nakon što je Tužilaštvo u Vićenci formulisalo optužbe.

Ko je priveden?

Prethodnih dana uhapšen je i saslušan 68-godišnji Arsenio Siniko iz Montekija Mađorea, nekadašnji komunalni policajac koji je ranije koristio kompleks vile na osnovu ugovora o korišćenju.

Prema rezultatima istrage, pronađene eksplozivne naprave bile su funkcionalne i spremne za upotrebu.

Siniko se tereti za neovlašćeno prikupljanje ratnog naoružanja i eksploziva bez odgovarajuće dozvole, kao i za njihovo nezakonito posedovanje, zajedno sa pronađenom municijom.

Vila Mondeo u italijanskom mestu Montekio Mađore, u kojoj je policija pronašla arsenal oružja
Vila Mondeo u italijanskom mestu Montekio Mađore, u kojoj je policija pronašla arsenal oružja, eksplozivne naprave i više od 700 metaka. Foto: Screenshot/TG Vicenza

Već poznat italijanskoj javnosti

Sinikovo ime i ranije se pojavljivalo u italijanskim medijima zbog tragedije koja se dogodila 2002. godine.

Dok je radio u komunalnoj policiji Montekija Mađorea, iz njegovog službenog pištolja slučajno je ispaljen hitac koji je usmrtio njegovog kolegu Lućana Cilija.

Siniko je tada prihvatio sporazum o priznanju krivice za ubistvo iz nehata.

Aktuelna istraga povezana je sa slučajem koji je započeo požarom u kompleksu vile, nakon čega je usledio policijski pretres tokom kojeg je otkriven arsenal.

Vlasnica imanja, ćerka Franca Somera, nije obuhvaćena istragom.

Istražioci sada pokušavaju da utvrde odakle potiče pronađeno oružje, ko je njime raspolagao i u koju svrhu je bilo skladišteno.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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