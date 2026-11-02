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Vila Mondeo u italijanskom mestu Montekio Mađore, u kojoj je policija pronašla arsenal oružja, eksplozivne naprave i više od 700 metaka.

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Arsenio Siniko, bivši komunalni policajac, priveden je u okviru istrage o arsenalu oružja pronađenom u vili Mondeo, u mestu Montekio Mađore u Italiji.

Među pronađenim oružjem nalaze se ručne bombe poreklom iz Bosne i Hercegovine, nemačka granata, kao i više od 700 metaka različitih vrsta, od municije za puške mauzer do one namenjene lovu i sportskom streljaštvu.

Istraga o arsenalu otkrivenom u vili Mondeo, na brdima iznad Montekija Mađorea, dobija sve jasnije obrise nakon što je Tužilaštvo u Vićenci formulisalo optužbe.

Ko je priveden?

Prethodnih dana uhapšen je i saslušan 68-godišnji Arsenio Siniko iz Montekija Mađorea, nekadašnji komunalni policajac koji je ranije koristio kompleks vile na osnovu ugovora o korišćenju.

Prema rezultatima istrage, pronađene eksplozivne naprave bile su funkcionalne i spremne za upotrebu.

Siniko se tereti za neovlašćeno prikupljanje ratnog naoružanja i eksploziva bez odgovarajuće dozvole, kao i za njihovo nezakonito posedovanje, zajedno sa pronađenom municijom.

Vila Mondeo u italijanskom mestu Montekio Mađore, u kojoj je policija pronašla arsenal oružja, eksplozivne naprave i više od 700 metaka. Foto: Screenshot/TG Vicenza

Već poznat italijanskoj javnosti

Sinikovo ime i ranije se pojavljivalo u italijanskim medijima zbog tragedije koja se dogodila 2002. godine.

Dok je radio u komunalnoj policiji Montekija Mađorea, iz njegovog službenog pištolja slučajno je ispaljen hitac koji je usmrtio njegovog kolegu Lućana Cilija.

Siniko je tada prihvatio sporazum o priznanju krivice za ubistvo iz nehata.

Aktuelna istraga povezana je sa slučajem koji je započeo požarom u kompleksu vile, nakon čega je usledio policijski pretres tokom kojeg je otkriven arsenal.

Vlasnica imanja, ćerka Franca Somera, nije obuhvaćena istragom.