Drama!
ŽESTOKA NESREĆA KOD KOTOR VAROŠI: Kamion natovaren drvima izleteo sa puta, a kada je policija došla primetili nešto sumnjivo - PLJUŠTAĆE KAZNE (VIDEO)
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Kamion natovaren drvima izleteo je u utorak oko 11 časova s lokalnog puta u zaseoku Trnovac kod Kotor Varoši.
Policija je tokom uviđaja utvrdila da je prevozio drvo bez žiga i potrebne dokumentacije.
O tome je obavešteno Šumsko gazdinstvo "Vrbanja", radi preduzimanja mera i radnji iz njihove nadležnosti.
Objavljen je i snimak izvlačenja kamiona nakon nesreće.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)
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