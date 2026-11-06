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Kamion natovaren drvima izleteo je u utorak oko 11 časova s lokalnog puta u zaseoku Trnovac kod Kotor Varoši.

Policija je tokom uviđaja utvrdila da je prevozio drvo bez žiga i potrebne dokumentacije.

O tome je obavešteno Šumsko gazdinstvo "Vrbanja", radi preduzimanja mera i radnji iz njihove nadležnosti.

Objavljen je i snimak izvlačenja kamiona nakon nesreće.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)