- On je na slobodi, istraga se nastavlja. Moram reći da su iz SIPA-e bili tu korektni. Nakon što je ispitan, on je pušten. Tužilaštvo i SIPA neka rade svoje, mi ćemo svoje. Moram samo reći da smo duboko razočarani kako je jedan vrhunski sportista, sada kada je samo osumnjičen postao izložen napadima na mrežama i u pojedinim medijima. Kada je ostvario vrhunske rezultate to je prolazilo nezapaženo, sada kada je osumnjičen, odmah je brutalno stigmatiziran - rekao je Poturović.