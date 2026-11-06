PRVAK U JIU-JITSI UHAPŠEN, PA PUŠTEN NA SLOBODU: Osumnjičen za švercovanje steroida, našli im i lažne legitimacije Interpola
Belmir Ahmespahić, prvak u brazilskoj jiu-jitsi pušten je na slobodu, nakon što je ispitan u prostorijama SIPA-e.
On je, zajedno sa Adisom Murtom, Mirzom Muratovićem i Sulejmanom Dalipagićem, uhapšen zbog sumnje u šverc steroida.
Informaciju za "Avaz" je potvrdio njegov advokat Jasmin Poturović.
Takođe, u ovom predmetu je pronađena i krivotvorena službena legitimacija policijskog službenika Europola, na kojoj su se nalazili fotografija i lični podaci jednog od osumnjičenih, kao i još pet lažnih legitimacija različitih međunarodnih organizacija.
- On je na slobodi, istraga se nastavlja. Moram reći da su iz SIPA-e bili tu korektni. Nakon što je ispitan, on je pušten. Tužilaštvo i SIPA neka rade svoje, mi ćemo svoje. Moram samo reći da smo duboko razočarani kako je jedan vrhunski sportista, sada kada je samo osumnjičen postao izložen napadima na mrežama i u pojedinim medijima. Kada je ostvario vrhunske rezultate to je prolazilo nezapaženo, sada kada je osumnjičen, odmah je brutalno stigmatiziran - rekao je Poturović.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)