Slušaj vest

Prvostepena presuda biće izrečena pred Kantonalnim sudom u Mostaru danas, 6. novembra 2026. godine, u 11 časova protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić, nedozvoljeno nabavljanje i posedovanje oružja i produženo krivično delo ugrožavanja sigurnosti.

Glavni pretres u ovom slučaju završen je iznošenjem završnih reči. Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona tražilo je jedinstvenu kaznu zatvora od 45 godina, smatrajući da su navodi optužnice dokazani tokom postupka. Istu kaznu očekuje i porodica ubijene Aldine Jahić, čiji je advokat Damir Alić to potvrdio medijima.

Prema optužnici, Anis Kalajdžić je prethodno uznemiravao Aldinu, pratio je, pretio joj smrću i dolazio joj u stan. Tokom postupka, tužilaštvo je ukazivalo i na ranije pretnje koje joj je upućivao, kao i na iskaze svedoka koji su govorili o njenom strahu.

1/5 Vidi galeriju Aldina Jahić, devojka ubijena u Mostaru Foto: Facebook

Kobnog dana, prema optužnici, Kalajdžić ju je presreo u blizini autobuske stanice, a zatim je čekao ispred fitnes centra u kojem je trenirala. Nakon što je otišla, pretio joj je pištoljem.

Plašeći se za svoj život, Aldina je pokušala da pobegne u obližnji hotel, zatim je ušla u restoran, gde se sakrila u toaletu i pozvala policiju telefonom, tražeći pomoć.

Prema optužnici, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu i pucao joj u slepoočnicu. Aldina je preminula na licu mesta.

Na završnom ročištu, Tužilaštvo je izjavilo da veruje da se radi o ubistvu na osnovu pola, odnosno femicidu. Odbrana, s druge strane, nije osporila da je Kalajdžić počinio ubistvo, ali je osporila pravnu kvalifikaciju dela kao teškog ubistva na osnovu pola.

Saslušani svedoci

Tokom višemesečnog suđenja saslušan je veliki broj svedoka, uključujući Aldininog oca, prijatelje, njenog trenera, njenog stanodavca i bivšeg partnera optužene.

Takođe su predstavljeni brojni materijalni dokazi, a stručnjaci Federalne uprave policije predstavili su rezultate DNK analize, prema kojima su na odeći i obući optužene pronađeni tragovi krvi i biološkog tkiva ubijene Aldine.

Anis Kalajdžić Foto: Facebook/Anis Kalajdžić

Pretnje smrću

Posebnu pažnju privukle su izjave o ranijim pretnjama i strahu koji je Aldina osećala. Tokom završnih reči, tužilaštvo je ukazalo i na snimljene telefonske razgovore u kojima su se čule pretnje smrću.

Tužiteljka Vesna Pranjić zatražila je jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora, navodeći da su sva krivična dela iz optužnice dokazana, uključujući i ubistvo na osnovu pola.

Na kraju, sam optuženi se obratio sudu, izrazio kajanje i izvinio se porodici ubijene Aldine Jahić.

Anis Kalajdžić je tokom suđenja izjavio da se oseća kao da je "u njega ušao Satana" i da ga obuzima "crni oblak" i vodi u pogrešnom pravcu. Rekao je da se vezao za Aldinu Jahić, da su planirali zajedničku budućnost i da ga je ljubav potpuno zaslepila.

Sud će odlučiti o konačnoj pravnoj kvalifikaciji i kazni.