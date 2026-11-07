Bosna i Hercegovina
POLICIJSKA AKCIJA U SARAJEVU: Uhapšen mladić
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Policijski službenici PU Novo Sarajevo, 05.11.2026. godine u 09:30 sati, u ulici Zmaja od Bosne, opština Novo Sarajevo uhapsili su mladića.
Uhapšen je F.V., rođen 2007. godine, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Teška krađa (član 287. stav 1. KZ FBiH), na štetu pravnog subjekta.
Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)
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