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Policijski službenici PU Novo Sarajevo, 05.11.2026. godine u 09:30 sati, u ulici Zmaja od Bosne, opština Novo Sarajevo uhapsili su mladića.

Uhapšen je F.V., rođen 2007. godine, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Teška krađa (član 287. stav 1. KZ FBiH), na štetu pravnog subjekta.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

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