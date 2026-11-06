OSUĐEN ANIS KALAJDŽIĆ! Evo koliko godina je dobio za svirepo ubistvo Aldine Jahić iz Mostara
- Anis Kalajdžić je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Mostaru osuđen na 45 godina zatvora za teško ubistvo Aldine Jahić.
- Porodica, prijatelji i građani okupili su se ispred suda sa porukama protiv femicida i za pravdu za Aldinu.
Anis Kalajdžić, optuženi za teško ubistvo Aldine Jahić, danas je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Mostaru osuđen na 45 godina zatvora.
Članovi porodice i prijatelji ubijene Aldine Jahić, kao i građani, došli su danas na izricanje presude Kalajdžić.
Okupili su se sat vremena pre izricanja presude, noseći majice sa Aldinim likom i jasno šaljući poruku "Stop femicidu", "Neka se to nikome nikada ne ponovi", "Nikada nećeš biti zaboravljena" i "Pravda za Aldinu".
Ovo ubistvo je potreslo celu zemlju, s obzirom na način na koji je izvršen stravičan zločin.
Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je ranije tražilo jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora.
Podsećamo da je, prema optužnici, Anis prethodno uznemiravao Aldinu, pratio je, pretio joj smrću i dolazio joj u stan.
Tog kobnog dana, Kalajdžić je presreo nesrećnu ženu u blizini autobuske stanice, a zatim je čekao ispred fitnes centra gde je vežbala. Nakon što je izašla, on joj je pretio pištoljem.
Aldina je pokušala da pobegne u obližnji hotel, nakon čega je ušla u restoran. Tamo se sakrila u toaletu i pozvala policiju telefonom, tražeći pomoć.
Prema optužnici, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu i pucao joj u slepoočnicu. Aldina je preminula na licu mesta.
(Kurir.rs/Avaz.ba)