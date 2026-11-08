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Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) su na području Sarajeva realizovali operativnu akciju kodnog naziva "MC", tokom koje su zaplenili oko 35 kilograma opojne droge skank i uhapsili dve osobe.

Kako je potvrdila portparolka SIPA-e Jelena Miovčić, droga je otkrivena i privremeno oduzeta prilikom pretresa teretnog motornog vozila.

Dve osobe su lišene slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na terenu provedene su po nalogu Opštinskog suda u Sarajevu i pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni će u toku dana biti sprovedeni u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja, nakon čega će u zakonskom roku biti predati u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu KS.