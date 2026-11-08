AKCIJA SIPA U SARAJEVU: Uhapšene dve osobe, u vozilu pronađeno 35 kilograma skanka
- SIPA je u Sarajevu sprovela akciju 'MC' i zaplenila oko 35 kilograma skanka, pronađenog u teretnom vozilu.
- Uhapšene su dve osobe zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) su na području Sarajeva realizovali operativnu akciju kodnog naziva "MC", tokom koje su zaplenili oko 35 kilograma opojne droge skank i uhapsili dve osobe.
Kako je potvrdila portparolka SIPA-e Jelena Miovčić, droga je otkrivena i privremeno oduzeta prilikom pretresa teretnog motornog vozila.
Dve osobe su lišene slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
Aktivnosti na terenu provedene su po nalogu Opštinskog suda u Sarajevu i pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Osumnjičeni će u toku dana biti sprovedeni u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja, nakon čega će u zakonskom roku biti predati u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu KS.
(Kurir.rs/Klix.ba)