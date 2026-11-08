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U bečkom okrugu Nojbau 5. novembra dogodio se uznemirujući incident kada je 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine drvenom letvom pokušao napasti dve maloletne devojke, starosti 15 i 17 godina, a potom im pretio da će ih ubiti.

Policija je nakon incidenta uhapsila osumnjičenog muškarca. Prema izjavama devojaka, između njih i napadača ranije nije bilo nikakvog poznanstva.

Napad se dogodio u parku Sofijenpark. Kako je saopštila policija, muškarac je pokušao da udari devojke drvenom letvom. Kada su se maloletnice dale u beg, bacio je letvu prema njima, a zatim im počeo pretiti smrću.

Posebno zabrinjava činjenica da između osumnjičenog i devojaka nije postojao nikakav raniji kontakt niti sukob. Alkotestiranjem je utvrđeno da je 35-godišnjak imao 1,6 promila alkohola u krvi.

Situacija je dodatno eskalirala tokom privođenja, kada je muškarac, prema navodima policije, postajao sve agresivniji. Policajci iz Policijske stanice Kandlgase , uz podršku Jedinice za brze intervencije, savladali su ga upotrebom fizičke sile, nakon čega je uhapšen.

Osumnjičeni se i dalje nalazi u policijskom pritvoru, a istraga o ovom slučaju je u toku.