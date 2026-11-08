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Policajci iz Omarske uhapsili su Prijedorčanina D. G. nakon prijave da je na parkingu ispred ugostiteljskog objekta repetirao automatsku pušku.

Iz Policijske uprave Prijedor je saopšteno da je D. G. pretio oštećenom licu koje se nalazilo u objektu.

Incident se dogodio u noći između četvrtka i petka u 2:30 sati iza ponoći u Gornjoj Lamovitoj kod Prijedora.

U pretresu stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je i oduzeta automatska puška.

Pripadnici Policijske uprave Prijedor će Okružnom javnom tužilaštvu u tom gradu dostaviti izvještaj protiv D. G. za krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.