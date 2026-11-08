Bosna i Hercegovina
DRAMA U BANJALUCI: Planule instalacije na banderi, vatra pretila da zahvati drveće i zgradu
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Na stubu električne mreže u Ulici Cara Lazara u Banjaluci jutros je došlo do paljenja električnih instalacija, zbog čega su na teren izašli policija i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade.
Vatra je izbila na instalacijama koje se nalaze na betonskom stubu, neposredno uz krošnju velikog drveta i u blizini stambenih objekata.
Na lice mesta prvo je stigla policija, a potom i vatrogasno vozilo. Nekoliko građana okupilo se kako bi pratilo intervenciju nadležnih službi.
Zbog blizine stambenih objekata, drveća i drugih električnih vodova, situacija je mogla predstavljati opasnost za okolinu.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku zapaljenja, eventualnoj materijalnoj šteti, kao ni o tome da li je neko povređen.
(Kurir.rs/Klix.ba)
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