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Na stubu električne mreže u Ulici Cara Lazara u Banjaluci jutros je došlo do paljenja električnih instalacija, zbog čega su na teren izašli policija i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade.

Vatra je izbila na instalacijama koje se nalaze na betonskom stubu, neposredno uz krošnju velikog drveta i u blizini stambenih objekata.

Na lice mesta prvo je stigla policija, a potom i vatrogasno vozilo. Nekoliko građana okupilo se kako bi pratilo intervenciju nadležnih službi.

Zbog blizine stambenih objekata, drveća i drugih električnih vodova, situacija je mogla predstavljati opasnost za okolinu.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku zapaljenja, eventualnoj materijalnoj šteti, kao ni o tome da li je neko povređen.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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