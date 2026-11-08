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U sarajevskom naselju Rajlovac izbio je veliki požar na nekoliko vagona, a na mesto događaja odmah su upućene ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo.

Informaciju o požaru potvrdili su i sarajevski vatrogasci, čije su ekipe stigle na teren i započele intervenciju.

- Ekipe su upravo stigle na teren u Rajlovac. Prema našim informacijama, gore neki vagoni. Nemamo više informacija, ali ćemo ih uskoro imati. Izgleda su u pitanju napušteni vagoni, nisu cisterne - rečeno je za "Avaz.ba" iz Profesionalne vatrogasne jedinice KS.

Za sada nije poznato šta je prouzrokovalo požar, niti kolika je materijalna šteta. Takođe, nema informacija o eventualno povređenim osobama.

Kurir.rs/Avaz

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