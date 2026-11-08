Sple­t­ke ko­le­ga od ko­jih ste to na­j­ma­nje oče­ki­va­li mo­gu vam do­ne­ti ne­pri­jat­no izne­na­đe­nje. Mo­gu­će su ko­n­fli­k­t­ne si­tua­ci­je...

Ovaj dan pro­la­zi u zna­ku va­žnog po­slov­nog sa­stan­ka iza za­tvo­re­nih vra­ta. Uspe­šan po­slov­ni spo­ra­zum. Slo­bod­ni Bi­ko­vi ko­na­č­no će...

Ovaj dan mo­že vam do­ne­ti uspe­šne pre­go­vo­re s no­vim sa­ra­d­ni­ci­ma, po­če­tak no­ve sa­ra­d­nje i spo­ra­zum o du­go­ro­č­noj sa­ra­d­nji. Os...

Ra­ko­vi ko­ji se ba­ve uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma ili pro­sve­tom ima­ju veo­ma po­vo­ljan pe­riod za na­pre­dak u ka­ri­je­ri. Fi­nan­si­j­ski do­bi...

Pred va­ma je no­va po­slov­na pri­li­ka, ali rad na tom pro­je­k­tu po­dra­zu­me­va­će du­go­tra­jan trud i za­h­te­va­će no­va zna­nja i ve­šti­ne. ...

De­vi­ce ko­je ima­ju pri­vat­ni biz­nis ili se ba­ve uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma oče­ku­ju uspe­šni re­zu­l­ta­ti. Po­ve­ća­ni obim po­sla. Vaš od­nos...

Va­žan po­slov­ni sa­sta­nak do­ne­će vam uno­san spo­ra­zum o sa­ra­d­nji, i to na du­že sta­ze. Do­bar fi­nan­si­j­ski pe­riod. Da­nas će­te uspe­šn...

Ovaj dan mo­že obe­le­ži­ti va­n­re­dan fi­nan­si­j­ski do­bi­tak i otva­ra­nje do­dat­nog izvo­ra pri­ho­da. Ob­no­vi­će­te ko­mu­ni­ka­ci­ju s bi­v­...

Uspe­šno će­te pre­va­zi­ći pro­blem u ve­zi s kra­j­njim ro­kom. U to­me će vam u ve­li­koj me­ri po­mo­ći čla­no­vi va­šeg ti­ma. Stre­l­če­vi ko­ji...