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Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Jajce - Banjaluka, u mestu Podmilačje.

To je danas, 8. novembra, potvrđeno u Policijskoj stanici Jajce, prenosi agencija Srna.

Policijski uviđaj je u toku.

Kako se navodi, saobraćaj će biti obustavljen do završetka uviđaja.

Obustava saobraćaja izazvala je zastoje na putu prema Banjaluci.

Vozačima se zato savetuje da koriste alternativne pravce ili da budu strpljivi dok se saobraćaj ne normalizuje.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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