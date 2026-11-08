Zbog policijskog uviđaja obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu prema Banjaluci, što je izazvalo zastoje. Vozačima se savetuje korišćenje alternativnih pravaca.
Bosna i Hercegovina
SAOBRAĆAJNA NESREĆA, BLOKIRAN MAGISTRALNI PUT! Jedna osoba povređena kod Jajca, stvorile se velike gužve prema Banjaluci
Slušaj vest
Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Jajce - Banjaluka, u mestu Podmilačje.
To je danas, 8. novembra, potvrđeno u Policijskoj stanici Jajce, prenosi agencija Srna.
Policijski uviđaj je u toku.
Kako se navodi, saobraćaj će biti obustavljen do završetka uviđaja.
Obustava saobraćaja izazvala je zastoje na putu prema Banjaluci.
Vozačima se zato savetuje da koriste alternativne pravce ili da budu strpljivi dok se saobraćaj ne normalizuje.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši