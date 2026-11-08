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Novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske biće konstituisan 16. novembra, nakon čega će uslediti formiranje nove vlade, a vladajuća koalicija obezbedila je dvotrećinsku većinu u parlamentu, izjavio je večeras lider Saveza nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

Dodik je naveo da će na sednici Narodne skupštine 16. novembra zakletvu položiti i izabrani predsednik Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, nakon čega će početi proces formiranja nove vlade.

On je za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) rekao da vladajuća koalicija ima podršku 56 poslanika, što je dvotrećinska većina, iako je za izbor vlade potrebna podrška 42 poslanika.

Prema njegovim rečima, dvotrećinska većina važna je zbog mogućnosti donošenja novog ustava Republike Srpske ili izmena i dopuna postojećeg.

Dodik je rekao da je cilj da budžet za narednu godinu bude usvojen do kraja ove godine, uz ocenu da je važno da nova vlast bude efikasna.

Ocenjujući da će konstituisanje vlasti na nivou BiH trajati znatno duže, Dodik je naveo da je važno da se u razgovorima postave temelji budućih odnosa.

Govoreći o odnosima sa Srbijom, Dodik je izrazio očekivanje da će biti nastavljena dobra saradnja, kakva je, kako je naveo, postojala i sa dosadašnjim vlastima predvođenim Aleksandrom Vučićem.

"Mi moramo do poslednjeg dana da imamo dobre odnose sa vlastima Srbije, uz potpuno uvažavanje činjenice da je neko novi pobedio. Srpski narod je rekao da je to sada studentska lista. Kada bude vreme, sešćemo i videti kakav ćemo imati odnos", poručio je Dodik.

On je istakao i da je SNSD započeo proces transformacije i podmlađivanja, najavljujući mogućnost pojave novih imena na političkoj sceni Republike Srpske.

Dodik je, nakon povratka iz SAD, gde je prisustvovao konferenciji pokreta MAGA u Mar-a-Lagu rekao i da je međunarodna vidljivost Srpske važna i za buduće odnose unutar Bosne i Hercegovine, kao i za pitanje opstanka Kancelarije visokog predstavnika (OHR).

Prema njegovim rečima, za Republiku Srpsku je značajno što je bila prisutna na tom skupu, ali i što srpska zajednica u SAD ima dobre kontakte sa američkom administracijom i može da doprinese zaštiti srpskih interesa.

Govoreći o rezultatima izbora za američki Kongres, ocenio je da političke promene nisu beznačajne, ali da ne očekuje značajnije promene američke spoljne politike prema BiH, posebno kada je reč o OHR-u.