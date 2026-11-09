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bosanska policija i žuta traka na kojoj piše "STOP"

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Bankomat u Dubrovačkoj ulici u Mostaru opljačkan je u ranim jutarnjim satima, pri čemu je došlo do njegovog raznošenja.

Portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Ilijana Miloš kazala je za Fenu da je Policijska uprava Mostar prijavu o pljački primila u 3.35 sati.

"Policijski službenici izašli su na mesto događaja, gde su zatekli oštećen bankomat i određenu količinu novca u njegovoj blizini. Mesto događaja je obezbeđeno i uviđaj je u toku", kazala je Miloš za Fenu.