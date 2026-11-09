Bosna i Hercegovina
OPLJAČKAN BANKOMAT U MOSTARU! Novčanice ostale rasute po ulici
- Bankomat u Dubrovačkoj ulici u Mostaru opljačkan je u ranim jutarnjim satima, a pri napadu je došlo i do njegovog raznošenja.
- Policija je na licu mesta zatekla oštećen bankomat i novac u blizini, a uviđaj je u toku.
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Bankomat u Dubrovačkoj ulici u Mostaru opljačkan je u ranim jutarnjim satima, pri čemu je došlo do njegovog raznošenja.
Portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Ilijana Miloš kazala je za Fenu da je Policijska uprava Mostar prijavu o pljački primila u 3.35 sati.
"Policijski službenici izašli su na mesto događaja, gde su zatekli oštećen bankomat i određenu količinu novca u njegovoj blizini. Mesto događaja je obezbeđeno i uviđaj je u toku", kazala je Miloš za Fenu.
Okolnosti događaja utvrđuje policija, a više informacija trebalo bi da bude poznato nakon završetka uviđaja.
(Kurir.rs/Klix)
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