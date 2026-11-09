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U Brodu je danas Dan žalosti povodom smrti majke heroine Milje Zečević.

RTRS navodi da je Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula u 95. godini.

Načelnik opštine Brod Milan Zečević kazao je da je Milja Zečević preminula u dvorištu kuće baš na mestu gde su joj pripadnici HVO, Hrvatske vojske i paravojnih formacija ubili sinove i supruga.

Ona je verovala da su ubice njihove komšije zato što su nosili čarape preko lica.

Navodi se da će opelo biti služeno na gradskom groblju u Brodu, a Milja Zečević će potom biti sahranjena u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.

Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.

Predsednik SNSD Milorad Dodik napisao je u objavi na društvenoj mreži X da "danas na večni počinak ispraćamo heroinu Milju Zečević, ženu čija je životna sudbina postala jedno od najbolnijih svedočanstava o stradanju srpskog naroda".

- Pred njenim očima, u martu 1992. godine, ubijeni su njen suprug i tri sina, a ona je svoj teški krst nosila dostojanstveno do kraja života - naveo je Dodik.

On je dodao da Miljina priča ne sme da ostane samo u sećanju onih koji su bili svedoci tog vremena.