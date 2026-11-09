DODIK O SMRTI MAJKE HEROINE MILJE ZEČEVIĆ: NAŠA OBAVEZA DA PAMTIMO! Pred njenim očima u martu 1992. komšije iz HVO i hrvatski vojnici ubili supruga i tri sina
U Brodu je danas Dan žalosti povodom smrti majke heroine Milje Zečević.
RTRS navodi da je Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula u 95. godini.
Načelnik opštine Brod Milan Zečević kazao je da je Milja Zečević preminula u dvorištu kuće baš na mestu gde su joj pripadnici HVO, Hrvatske vojske i paravojnih formacija ubili sinove i supruga.
Ona je verovala da su ubice njihove komšije zato što su nosili čarape preko lica.
Navodi se da će opelo biti služeno na gradskom groblju u Brodu, a Milja Zečević će potom biti sahranjena u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.
Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.
Predsednik SNSD Milorad Dodik napisao je u objavi na društvenoj mreži X da "danas na večni počinak ispraćamo heroinu Milju Zečević, ženu čija je životna sudbina postala jedno od najbolnijih svedočanstava o stradanju srpskog naroda".
- Pred njenim očima, u martu 1992. godine, ubijeni su njen suprug i tri sina, a ona je svoj teški krst nosila dostojanstveno do kraja života - naveo je Dodik.
On je dodao da Miljina priča ne sme da ostane samo u sećanju onih koji su bili svedoci tog vremena.
- Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo o stradanju njene porodice i svih nevino stradalih i da istinu prenosimo generacijama koje dolaze. Јer, dok pamtimo njihova imena i njihove sudbine, čuvamo ih od zaborava. Neka joj je večna slava i hvala - zaključio je Dodik.