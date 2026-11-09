MINIĆ PRIHVATIO MANDAT PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE Dosadašnji premijer o formiranju nove vlade najkasnije do 15. decembra: Pozvaću predstavnike svih partija
Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će najkasnije do 15. decembra Srpska imati novu Vladu.
- Politika je takva i podrazumeva određenu političku moć. Da li se to nekom sviđalo ili ne. Od danas krećemo sa pregovorima o formiranju Vlade Srpske. Onog momenta kada budem i zvanično predsednik Srpske odmah ću nakon dan, dva pozvati sve predstavnike političkih partija da obavim s njima razgovor i da odlučimo kome ćemo dati mandat za sastav Vlade - naveo je Minić, nakon što je u Sarajevu potpisao izjavu o prihvatanju mandata predsednika Republike Srpske, prenosi RTRS.
Kaže da predviđa da će najkasnije do 15. decembra Srpska imati novu Vladu.
Što se tiče nivoa BiH, Minić kaže da su svesni da je svima u cilju da se što prije formira vlast.
- Imajući u vidu izborne rezultate imamo i neke zahteve. Ne zato što su to naše želje, već je to politička realnost. SNSD je napravio jednu od najubedljivijih pobeda, a ta pobeda podrazumeva određene kontrolne pakete - kaže Minić.
(Kurir.rs/RTRS)