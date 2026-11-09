Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će najkasnije do 15. decembra Srpska imati novu Vladu.

- Politika je takva i podrazumeva određenu političku moć. Da li se to nekom sviđalo ili ne. Od danas krećemo sa pregovorima o formiranju Vlade Srpske. Onog momenta kada budem i zvanično predsednik Srpske odmah ću nakon dan, dva pozvati sve predstavnike političkih partija da obavim s njima razgovor i da odlučimo kome ćemo dati mandat za sastav Vlade - naveo je Minić, nakon što je u Sarajevu potpisao izjavu o prihvatanju mandata predsednika Republike Srpske, prenosi RTRS.

Kaže da predviđa da će najkasnije do 15. decembra Srpska imati novu Vladu.

Savo Minić Foto: YouTube/ RTRS vijesti, Printscreen/Youtube

Što se tiče nivoa BiH, Minić kaže da su svesni da je svima u cilju da se što prije formira vlast.

- Imajući u vidu izborne rezultate imamo i neke zahteve. Ne zato što su to naše želje, već je to politička realnost. SNSD je napravio jednu od najubedljivijih pobeda, a ta pobeda podrazumeva određene kontrolne pakete - kaže Minić.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDODIK O SMRTI MAJKE HEROINE MILJE ZEČEVIĆ: NAŠA OBAVEZA DA PAMTIMO! Pred njenim očima u martu 1992. komšije iz HVO i hrvatski vojnici ubili supruga i tri sina
Svečana akademija povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Banjaluka Milorad Dodik (8).jpeg
Bosna i HercegovinaDODIK: Skupština Srpske biće konstituisana 16. novembra,obezbeđena dvotrećinska većina
WhatsApp Image 2026-10-21 at 18.19.34 (1).jpeg
Bosna i HercegovinaNETANJAHU ČESTITAO "VELIKIM PRIJATELJIMA DODIKU, MINIĆU I CVIJANOVIĆ"! Izraelski premijer: Odlučna pobeda na izborima u Republici Srpskoj (FOTO)
x01 EPA Abir Sultan.jpg
Bosna i HercegovinaMINIĆ SE OGLASIO POSLE IZBORA U SRPSKOJ: "Želim da budem predsednik svih građana!" Poslao i važnu poruku o novoj Vladi
Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske, nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini