Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će najkasnije do 15. decembra Srpska imati novu Vladu.

- Politika je takva i podrazumeva određenu političku moć. Da li se to nekom sviđalo ili ne. Od danas krećemo sa pregovorima o formiranju Vlade Srpske. Onog momenta kada budem i zvanično predsednik Srpske odmah ću nakon dan, dva pozvati sve predstavnike političkih partija da obavim s njima razgovor i da odlučimo kome ćemo dati mandat za sastav Vlade - naveo je Minić, nakon što je u Sarajevu potpisao izjavu o prihvatanju mandata predsednika Republike Srpske, prenosi RTRS.

Kaže da predviđa da će najkasnije do 15. decembra Srpska imati novu Vladu.

1/7 Vidi galeriju Savo Minić Foto: YouTube/ RTRS vijesti, Printscreen/Youtube

Što se tiče nivoa BiH, Minić kaže da su svesni da je svima u cilju da se što prije formira vlast.