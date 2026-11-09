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Nakon što je obdukcija rasvetlila uzrok smrti Dragana Stojanovića, koji je podlegao povredama mesec dana nakon što je zadobio jezive povrede nakon što je napadnut metalnom šipkom, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka preduzelo je sledeće korake u istrazi, a Nikola Popović (36) je uhapšen i pritvoren zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva.

Prema prvim informacijama, povrede na telu preminulog Stojanovića ukazuju na to da je tokom napada pokušavao da se zaštiti od udaraca predmeta, najverovatnije metalne šipke. U pokušaju odbrane, polomljene su mu obe kosti leve podlaktice.

Međutim, presudan faktor bila je povreda glave. Prema nalazima obdukcije, Stojanović je izgubio ravnotežu i udario glavom o tvrdu podlogu, nanevši povredu glave od koje je kasnije preminuo.

Podsećamo da je Stojanović zadobio smrtonosne povrede 12. oktobra u Glamočanima kod Laktaša. Nakon napada, prevezen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gde se tri nedelje borio za život, ali je uprkos naporima lekara podlegao povredama.

Nakon novih informacija i rezultata obdukcije, Nikola Popović je uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo, a sud mu je odredio pritvor.

Određen pritvor osumnjičenom

Pritvor osumnjičenom, kako je potvrđeno za Srpskainfo, određen je zbog opasnosti da će uništiti ili sakriti dokaze, uticati na svedoke, ali i zato što bi puštanje osumnjičenog na slobodu izazvalo javne nemire.

U narednom periodu, banjalučko tužilaštvo trebalo bi da kompletira dokazni materijal, prikupi i analizira izjave svedoka, a zatim donese odluku o podizanju optužnice. Ukoliko bude optužen i ako se tokom sudskog postupka dokaže njegova krivica za krivično delo ubistva, Popoviću preti kazna zatvora od najmanje pet do najviše 20 godina prema Krivičnom zakonu Republike Srpske.

Ispovest supruge preminulog

Podsećanja radi, Srpskainfo je ekskluzivno pisala o detaljima ovog slučaja, a posebno je dirljivo bilo svedočenje ubijene Draganove supruge, Natalije.

Kako je ispričala, u centru cele priče bila je prodaja automobila. Na automobilu koji je bio predmet prodaje nedostajao je deo dokumentacije potrebne za njegovu registraciju.

Prema njenim rečima, Dragan je pokušao da reši ovaj problem uz pomoć izvesnog Nikole Popovića, osobe koju nije poznavala. Istraga bi tako trebalo da dobije svoj epilog pred pravosudnim institucijama, dok porodica pokojnog Dragana Stojanovića čeka odgovore i pravdu za čoveka čiji je život nasilno okončan.

- Za registraciju su bile potrebne tri knjižice, ali su za to vozilo bile samo dve, jedna je nedostajala. Nikola Popović je rekao mom mužu da može da završi registraciju bez papira koji je potreban. Dogovorili su se da će on to završiti. Prošlo je deset dana i znam da mi je Dragan rekao za problem i kako mu je jedna osoba rekla da će to završiti. Međutim, nije mu završio, a posle nekog vremena je prestao da se javlja na telefon - rekla je Natalija.

Prema njenim rečima, Dragan je 12. oktobra zajedno sa bratom otišao u Glamočane da pokušaju da reše problem sa dokumentacijom.

- Znam da su tog dana Dragan i njegov brat otišli ​​kod Nikole, baš kao i svaki put i u drugim situacijama kada ljudi odu i reše nešto i normalno završe svoj posao. On je otišao u Glamočane. Ne znam šta se tamo desilo, ali Dragana su pretukli metalnom šipkom. Povrede su bile toliko teške da nije imao nikakve šanse - rekla je njegova potresena supruga.