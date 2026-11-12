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Ročište u postupku protiv dve optužene vaspitačice, koje su bile zaposlene u vrtiću „Bambini“ u Hadžićima, još nije zakazano, a otac dečaka, i dalje se bori za pravdu.

Njegovo petogodišnje dete, kako se navodi u optužnici, bilo je zlostavljano tako što su ga vaspitačice vezivale i terale drugu decu da mu se rugaju. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je 28. jula 2026. godine optužnicu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo protiv dve vaspitačice iz predškolske ustanove „Bambini“.

Obratio se Tužilaštvu

On je rekao za „Dnevni avaz“ da nema novih informacija u vezi sa ovim slučajem.

- Još se nije održalo ni prvo ročište. Čekamo. Nemamo dodatnih informacija. Ponovo sam se obraćao Tužilaštvu. Jedna od dve devojke koje su zlostavljale moje dete navodno je počela da radi u vrtiću „Lala“ na Ilidži, prema informacijama zabrinutih roditelja koji su me pozvali. Obratio sam se Tužilaštvu da proverim na osnovu čega je počela da radi, iako je obema trebalo da budu izrečene mere zabrane – izjavio je otac.

On je istakao da ni nakon 20 dana nije dobio nikakav odgovor. Prema njegovim tvrdnjama, jedna od vaspitačica mesec dana je radila u drugom vrtiću, gde je bila i prijavljena.

Takve informacije pojavile su se i na društvenim mrežama.

Vršenje pritiska

- Ovo ide u smeru u kojem idu i ostali slučajevi. Oteže se, odugovlači se. One nas prijavljuju privatno agencijama i inspekcijama. Vrše pritisak na nas i našu porodicu, a sve sa ciljem da odustanemo. Ovo je psihičko iscrpljivanje. Iščekivanje je najgora moguća pozicija. Dete ponovo vodimo na terapije i vodićemo ga sigurno još nekoliko meseci. Oporavak ide u dobrom smeru, hvala Bogu. Posledice se osećaju, to je neminovno. Strah je prisutan i primećuje se kada se pomenu određene stvari, vrtić i pojedine reči – izjavio je otac.

Šta kažu nadležni?

Iz Opštinskog suda u Sarajevu za „Dnevni avaz“ potvrđeno je jedino da se predmet nalazi kod sudije za prethodno saslušanje.

Redakcija se obratila i vrtiću sa pitanjem da li je optužena bila ili je trenutno zaposlena u toj ustanovi, ali su iz vrtića demantovali tu informaciju.