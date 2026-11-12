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Lančani sudar dogodio se večeras na Zapadnom tranzitu u Banjaluci, u blizini tržnog centra Emporium, a na terenu su policija i Hitna pomoć.

Kako prenosi Srpskainfo, do saobraćajne nezgode došlo je kod restorana "Alas", gde su se stvorile velike gužve.

"Čekaju policiju, velika je gužva", napisao je jedan od vozača.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, koliko je vozila učestvovalo u nezgodi, niti da li ima povređenih osoba.