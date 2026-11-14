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Zbog najavljenih padavina vrlo jakog intenziteta od 13. do 16. novembra u Hercegovini postoji mogućnost porasta vodostaja i pojave poplava.

Padavine se, prema meteorološkim prognozama i izdanom narandžastom upozorenju, očekuju na slivnom području reke Neretve, slivnom području reke TMT, odnosno Tihaljina-Mlade-Trebižat, te reke Vrioštice.

Moguće je lokalno izlivanje manjih vodotokova iz korita, kao i pojava bujičnih i urbanih poplava.

Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora savetovali su nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlašćenjima, uz pridržavanje Federalnog operativnog plana odbrane od poplava.

Službama koje sprovode mere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez.

- Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz reke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama usled mogućih povećanja dubina i brzine tečenja vode u rekama, te pravovremeno dati obaveštenje sa uputima i smernicama za ponašanje kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mere u cilju smanjenja eventualnih šteta od štetnog delovanja voda - saopšteno je iz Agencije.