VELIKA OPASNOST OD POPLAVA U HERCEGOVINI: Stižu obilne padavine, naredni dani su ključni
- Od 13. do 16. novembra u Hercegovini se očekuju vrlo jake padavine, uz moguć porast vodostaja i pojavu poplava.
- Najveći rizik je na slivovima Neretve, TMT-a i Vrioštice, gde su moguća lokalna izlivanja i bujične poplave.
- Agencija za vodno područje Jadranskog mora pozvala je nadležne službe i stanovništvo na oprez i praćenje uputstava.
Zbog najavljenih padavina vrlo jakog intenziteta od 13. do 16. novembra u Hercegovini postoji mogućnost porasta vodostaja i pojave poplava.
Padavine se, prema meteorološkim prognozama i izdanom narandžastom upozorenju, očekuju na slivnom području reke Neretve, slivnom području reke TMT, odnosno Tihaljina-Mlade-Trebižat, te reke Vrioštice.
Moguće je lokalno izlivanje manjih vodotokova iz korita, kao i pojava bujičnih i urbanih poplava.
Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora savetovali su nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlašćenjima, uz pridržavanje Federalnog operativnog plana odbrane od poplava.
Službama koje sprovode mere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez.
- Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz reke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama usled mogućih povećanja dubina i brzine tečenja vode u rekama, te pravovremeno dati obaveštenje sa uputima i smernicama za ponašanje kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mere u cilju smanjenja eventualnih šteta od štetnog delovanja voda - saopšteno je iz Agencije.
(Kurir.rs/Klix.ba)