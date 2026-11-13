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Jedna osoba podlegla je povredama nakon što je ranjena ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu.

Portparolka Uprave policije MUP-a KS, Mersiha Novalić, potvrdila je da je Policijska uprava Novo Sarajevo oko 02:30 časova obaveštena o upotrebi vatrenog oružja na toj lokaciji.

Ekipa Hitne pomoći Kantona Sarajevo transportovala je ranjenog tridesetdvogodišnjaka na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gde su lekari u 04:00 časa konstatovali smrt.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji rukovodi uviđajem.

Policijski službenici intenzivno tragaju za muškarcem za koga postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog dela.

(Kurir.rs/Avaz)

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