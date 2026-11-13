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Mehmed Smječanin iz Buljakovog Potoka podlegao je povredama nakon što je noćas ranjen u pucnjavi ispred ugostiteljskog objekta u sarajevskom naselju Malta. Prema nezvaničnim informacijama, radio je kao izbacivač u jednom sarajevskom klubu, a policija traga za osumnjičenim napadačem.

Mehmed Smječanin iz Buljakovog Potoka muškarac je koji je ubijen u pucnjavi koja se dogodila tokom noći u sarajevskom naselju Malta, nezvanično saznaje "Avaz".

Prema informacijama ovog portala, Smječanin je radio kao izbacivač u jednom sarajevskom klubu. Nezvanično, izvršilac ovog krivičnog dela je mlađi muškarac.

Pucnjava ispred ugostiteljskog objekta

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je Policijska uprava Novo Sarajevo jutros oko 2.30 časova obaveštena da je ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Na mesto događaja upućeni su policijski službenici i ekipa Hitne pomoći Kantona Sarajevo, koja je povređenog muškarca prevezla u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Muškarac preminuo u bolnici

Kako je potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, povređeni muškarac imao je 32 godine.

"Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 04.00 sata konstatovali smrt. Obaviješten je tužilac KTKS koji rukovodi uviđajem", navela je Novalić.

Policija traga za napadačem

Nakon pucnjave pokrenuta je potraga za osobom osumnjičenom za izvršenje ovog krivičnog dela.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo intenzivno tragaju za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je učestvovao u pucnjavi.