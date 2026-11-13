OVO JE RADNIK OBEZBEĐENJA UBIJEN U PUCNJAVI! Tinejdžer otvorio vatru ispred restorana u Sarajevu, usledila velika potera
- Mehmed Smječanin (32) iz Boljakovog Potoka ubijen je u pucnjavi u sarajevskom naselju Malta, ispred jednog ugostiteljskog objekta.
- Bio je radnik obezbeđenja u klubu, a u KCUS-u je u 4.00 sata konstatovana smrt.
- Policija traga za mladićem od 18 godina, za koga se sumnja da je počinilac.
Mehmed Smječanin (32) iz Boljakovog Potoka ubijen je tokom noći u pucnjavi koja se dogodila u naselju Malta u Sarajevu.
Muškarac je bio radnik obezbeđenja u jednom klubu. On je podlegao povredama u KCUS-u u ranim jutarnjim satima.
Policijski službenici su nakon pucnjave pronašli mladića (18) koji je pobegao odatle.
Kako je zvanično potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a KS, Mersiha Novalić, oko 2:30 časova, Policijskoj upravi Novo Sarajevo je prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne upotrebljeno vatreno oružje.
- Ekipa Hitne pomoći KS prevezla je povređenog 32-godišnjaka u KCUS, gde su lekari u 04:00 sata konstatovali smrt. Obavešten je tužilac KTKS, koji vodi istragu - izjavio je Novalić.
Policijski službenici intenzivno tragaju za mladićem za koga se sumnja da je počinilac ovog krivičnog dela, dodala je ona.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)