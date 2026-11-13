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Muškarac je bio radnik obezbeđenja u jednom klubu. On je podlegao povredama u KCUS-u u ranim jutarnjim satima.

Policijski službenici su nakon pucnjave pronašli mladića (18) koji je pobegao odatle.

Kako je zvanično potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a KS, Mersiha Novalić, oko 2:30 časova, Policijskoj upravi Novo Sarajevo je prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne upotrebljeno vatreno oružje.

- Ekipa Hitne pomoći KS prevezla je povređenog 32-godišnjaka u KCUS, gde su lekari u 04:00 sata konstatovali smrt. Obavešten je tužilac KTKS, koji vodi istragu - izjavio je Novalić.

Policijski službenici intenzivno tragaju za mladićem za koga se sumnja da je počinilac ovog krivičnog dela, dodala je ona.