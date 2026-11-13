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Sarajevska policija uhapsila je Emila S. T. (18), državljanina Nemačke, zbog sumnje da je noćas pucao u 32-godišnjeg muškarca, Mehmeda Smječanina, koji je kasnije podlegao povredama.

U neposrednoj blizini kafića, gde je došlo do pucnjave, pronađen je automobil uhapšenog.

Foto: Društvene Mreže

Avaz navodi da je ubistvu prethodila tuča između grupe muškaraca, a Smječanin koji je u kafiću radio kao obezbeđenje došao je razdvojiti grupu momaka. Naime, navodno su se dvojica muškaraca posvađali oko neke devojke. Ipak, ovi navodi nisu zvanično potvrđeni.

Bosanski mediji prenose da je ubijeni Mehmed bio oženjen i da je iza njega ostalo dete.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo potvrđeno je da se uhapšeni na kriminalističkoj obradi u kantonalnom MUP-u, preneli su federalni mediji.