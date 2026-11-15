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Policija je u Ljubuškom uhapsila muškarca osumnjičenog da je od 68-godišnje žene iz Čitluka uzeo zlato nakon što joj se predstavio kao prodavac posuđa, saopćeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policijskoj stanici Čitluk u sredu se obratila Lj. S., rođena 1958. godine, i prijavila događaj koji se desio u jutarnjim satima u njenoj porodičnoj kući.

Prema njenim navodima, posetio ju je nepoznati muškarac koji se predstavio kao prodavac posuđa. Tokom razgovora tražio je zlato koje posjeduje i nudio joj zauzvrat posuđe. Žena je policiji prijavila da je nakon razgovora ostala bez zlata.

Policijski službenici iz Čitluka, u saradnji s kolegama iz Policijske uprave Ljubuški, utvrdili su identitet osumnjičenog. Reč je o R. G., rođenom 1994. godine, koji je pronađen i uhapšen u Ljubuškom.

Tokom postupanja policija je pronašla zlato za koje se sumnja da pripada oštećenoj. Oduzeti su i predmeti koje je osumnjičeni nudio na prodaju.

Muškarac se dovodi u vezu s krivičnim delima prevara, teška krađa i lihvarstvo. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

Iz MUP-a HNK pozvali su građane na oprez kad nepoznate osobe dođu u njihove domove, posebno one koje se predstavljaju kao trgovci, prodavači ili radnici raznih službi.