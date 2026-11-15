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Opštinski sud u Mostaru ukinuo je privremene mere povratka na posao za osam radnika JP Komunalno Mostar, a slična odluka mogla bi uslediti i za još deset radnika.

Protiv rešenja o ukidanju privremenih mera radnici mogu uložiti žalbu Kantonalnom sudu u Mostaru, piše Hercegovina.info.

Iz sindikata radnika su naveli i da je uprava preduzeća potvrdila otkaz radniku koji je bio na bolovanju, iako je Nadzorni odbor njegov predmet vratio na ponovni postupak. Reč je o zasebnom slučaju, koji nije povezan s ukinutim privremenim merama.

Radnici Komunalnog otkaze su dobili u julu nakon disciplinskih postupaka zbog odbijanja radnih naloga, a dio njih je sudskim putem ishodio privremene mere povratka na posao. Tako se 19 otpuštenih radnika vratilo na posao 7. oktobra.

Opštinski sud u Mostaru je u jednom od rešenja od 22. septembra naložio Komunalnom da jednog radnika vrati na posao u roku od tri dana, ponovo ga prijavi na obavezna osiguranja i obustavi sprovođenje otkaza do drugačije odluke suda.

Sud je tada ocenio da postoji dovoljno osnova za sumnju u pravilnost disciplinskog postupka, ali i da u toj fazi ne može sa sigurnošću utvrditi je li otkaz zakonit, jer bi time prejudicirao odluku o tužbenom zahtevu.